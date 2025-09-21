Alianza Lima acusó a la U de infiltrar barristas al estadio con credenciales de prensa

Por medio de un documento, Alianza Lima denunció a Universidad de Chile tras su partido de ida por cuartos de final de Copa Sudamericana, acusando al club nacional de infiltrar barristas bajo las acreditaciones reservadas a los medios nacionales.

Parte de la facción "Pintlokos", de la barra "Los de Abajo", viajó a Perú pese a la prohibición de asistir al partido. Sin embargo, a través de un video en Tiktok uno de sus miembros se mostró en la tribuna con una credencial de prensa.

infiltraron hinchas como "prensa" jajaja y después andan llorando porque los dejan a raja pela pic.twitter.com/QtDt0EwiXs — Gallagher de patronato (@clay0_cga) September 19, 2025

El cuadro blanquiazul se enteró de aquella situación difundida en redes sociales y envió una carta a la Confederación Sudamericana, según lo reportado por diario peruano Líbero en la noche del pasado sábado.

"Dichas personas identificadas realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva ("Matute"), de nuestra propiedad, durante el partido con el club chileno. Esta acción podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro", señaló el escrito de Alianza.

Aquneu el club peruano expuso que desea inconvenientes futuros, periodistas chilenos y medios partidarios establecidos que cubren a la U denunciaron ser víctimas de amedrentamientos y amenazas de la barra aliancista en los accesos del recinto.

Los testimonios, entre los que desetaca el relato en vivo emitido por La Magia Azul, indicaron que los fanáticos limeños derechamente querían impedir el ingreso de los comunicadores nacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Magia Azul (@lamagiaazul)

El club peruano no abordó aquello, y reafirmó su molestia por el ingreso de, al menos, una persona ligada a la barra: "Esto es algo que rechazamos expresamente, especialmente considerando los actos de violencia demostrados por la hinchada del Club de la Universidad de Chile, incluso cuando actúan como visitantes".

Según Líbero, Alianza Lima solicitó a Conmebol reforzar las medidas de seguridad, tanto en el aeropuerto como en el "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo para la revancha a jugarse sin público este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas.

Por otro lado, el abogado argentino especializado en derecho Marcelo Bee Sellares señaló que la U denunció a Alianza Lima por banderas isultantes, explosiones cerca del hotel de concentración y cánticos discriminatorios. Todo ello podría terminar en sanciones económicas.