"Alto guiso": La provocadora publicación de Lanús contra el "chuncho" de la U
Publicado:
Lanús avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras ganar un polémico partido a Universidad de Chile en la revancha de semifinales, y en sus redes sociales, el cuadro argentino publicó una provocadora imagen, en donde sale una caricatura representativa de los granates con un plato en sus manos, con un guiso en donde se ven las plumas características del "chuncho" del cuadro nacional.
