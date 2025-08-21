ANFP acusó "pasividad" de Independiente y pidió las más altas sanciones

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado para condenar los hechos de violencia ocurridos la noche de ayer miércoles en Buenos Aires y habló de la "pasividad" de Independiente ante las "graves agresiones" sufridas por los hinchas de Universidad de Chile.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América", manifestó el ente rector del balompié nacional.

"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", añadió.

"Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables", complementó antes de mostrar su apoyo a la U y a los fanáticos heridos.

"Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación", cerró.