Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.3°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

ANFP acusó "pasividad" de Independiente y pidió las más altas sanciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ente rector exigió esclarecer los hechos y "aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables".

ANFP acusó
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado para condenar los hechos de violencia ocurridos la noche de ayer miércoles en Buenos Aires y habló de la "pasividad" de Independiente ante las "graves agresiones" sufridas por los hinchas de Universidad de Chile.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América", manifestó el ente rector del balompié nacional.

"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", añadió.

"Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables", complementó antes de mostrar su apoyo a la U y a los fanáticos heridos.

"Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada