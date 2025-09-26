Universidad de Chile se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana con un sufrido triunfo 2-1 ante Alianza Lima en Coquimbo, que dejó el global con igual marcador tras el 0-0 de la ida. Lucas Assadi (4') y Javier Altamirano (51') anotaron para el festejo azul, aunque Erick Castillo complicó el partico con el descuento forastero (63').

