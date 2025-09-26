Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago10.9°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Assadi y Altamirano permitieron el acceso de la U a semis de la Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad de Chile se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana con un sufrido triunfo 2-1 ante Alianza Lima en Coquimbo, que dejó el global con igual marcador tras el 0-0 de la ida. Lucas Assadi (4') y Javier Altamirano (51') anotaron para el festejo azul, aunque Erick Castillo complicó el partico con el descuento forastero (63').

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados