Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro de Iván Román logró un agónico paso a semifinales de la Sudamericana

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club brasileño venció a Bolívar en los descuentos.

Atlético Mineiro de Iván Román logró un agónico paso a semifinales de la Sudamericana
 EFE
Atlético Mineiro, con el chileno Iván Román como titular, logró un apretado triunfo de 1-0 ante Bolívar para instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La ida fue un empate 2-2, por lo que el conjunto boliviano cedió el protagonismo para evitar cualquier traspié en su visita a Brasil.

Pese a una posesión de balón con gran ventaja para el "Galo", el hermetismo impidió avances. Ambos equipos fallaron en sus escasas aproximaciones a las áreas.

Iván Román fue reemplazado a los 74' por el volante Fausto Vera, en un Mineiro que poco después vio anulado el cobro de un penal a su favor, luego del llamado del VAR al árbitro para rectificar la sanción inicial (79').

Bolívar se aferraba a la tanda de penales, pero Bernard desató la algarabía en Belo Horizonte con un cabezazo que movió la cuenta y dejó el global 3-2 en los 90+1'.

De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli enfrentará por el paso a la final a Independiente del Valle de Ecuador, que dejó en el camino a Once Caldas de Colombia tras ganar 2-0 y dejar el total 5-4.

Las + leídas
