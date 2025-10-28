Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli pasó a la final de la Copa Sudamericana y espera por la U o Lanús

Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli sacó la tarea adelante este martes en Belo Horizonte después de vencer por 3-1 a Independiente del Valle, que tuvo como titular al chileno Matías Fernández, para avanzar con un marcador global de 4-2 a la final de la Copa Sudamericana 2025, en donde enfrentará al vencedor entre Universidad de Chile y Lanús.

Después de igualar la ida en los últimos minutos en Ecuador, el elenco brasileño salió con la disposición a ganar el encuentro y tras varios intentos encontró la apertura de la cuenta gracias a Guilherme Arana (36'). Posteriormente, fue Bernard (43') quien duplicó las cifras antes del descanso.

Para el complemento, el elenco que tuvo al formado en Santiago Wanderers logró inquietar más la portería defendida por Everson. De ahí que en una desatención logró ser concretada por un Claudio Spinelli (63') que le puso tensión a la parte final con un descuento que acercó a la visita.

Sin embargo, el equipo que tuvo a Iván Román entre sus suplentes demostró que no necesita protagonismo y gracias a una individualidad de Hulk (73') sentenció con jerarquía el resultado pese a que el técnico Javier Rabanal hizo todo lo posible porque los forasteros reaccionaran antes del cierre.

Con esto, Atlético Mineiro instaló su nombre en una nueva final continental luego de caer la temporada pasada en la definición de la Copa Libertadores.

El elenco de Sampaoli aguardará conocer a su rival que saldrá de la revancha entre Lanús y Universidad de Chile que igualaron 2-2 en la ida.

En caso de un triunfo de los azules, será una final especial el 22 de noviembre en Asunción, ya que Sampaoli se reencontrará con la U, equipo con el que alcanzó el histórico título de la Copa Sudamericana en 2011.