Atlético Mineiro aterrizó este miércoles en Paraguay para preparar la final de Copa Sudamericana, que disputarán ante Lanús el sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas. El plantel llegó liderado por el técnico Jorge Sampaoli, pero sin el chileno Iván Román, quien se sumará en los próximos días tras haber jugado con La Roja en Rusia.

