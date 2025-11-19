Síguenos:
Atlético Mineiro llegó a Paraguay para afrontar la final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro aterrizó este miércoles en Paraguay para preparar la final de Copa Sudamericana, que disputarán ante Lanús el sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas. El plantel llegó liderado por el técnico Jorge Sampaoli, pero sin el chileno Iván Román, quien se sumará en los próximos días tras haber jugado con La Roja en Rusia.

