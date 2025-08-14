"Cantaron los Angeles Azules": La reacción de la prensa argentina tras el golpe de la U a Independiente
Con esperanza para la revancha en Avellaneda y hasta juegos de palabras con referencias, la prensa argentina destacó en sus diversos portales el triunfo de Universidad de Chile ante Independiente, en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.
