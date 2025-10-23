Capitán de Lanús lanzó dura acusación tras empate con la U: El árbitro me dijo que iba cobrar penal

Carlos Izquierdoz, defensa y capitán de Lanús, hizo una seria acusación contra el árbitro Anderson Daronco por el agónico penal que terminó en el empate de Universidad de Chile en la semifinal de ida de Copa Sudamericana, jugada en el Estadio Nacional.

El zaguero aseguró que el referí constantemente le dijo que terminaría sancionando un penal a Agustín Cardozo, a quien se le cobró la discutida mano penal a los 90+4'.

"Me parece lamentable. Encima, de que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo 'le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30'. En todas las jugadas me decía lo mismo; terminó haciendo lo que me había prometido", dijo Izquierdoz en zona mixta.

"Me dijo tres o cuatro veces. Si no, pregúntenle a él. Le voy a cobrar penal al 30', así me decía", remarcó.

"Qué sé yo, el árbitro no sé qué ve. Después, tiene el tiempo y tienen mil cámaras para corroborar. Fue clarísimo (el foul previo) porque el jugador de ellos se apoya con los dos brazos. Además, tampoco es como que cabecean y hacen el gol; termina cobrando un penal del jugador que queda abajo, se está cayendo y pone el brazo por la carga", argumentó.

Al ser consultado sobre que pudo ser una advertencia a raíz de alguna jugada concreta, el trasandino dijo que es posible, "dero bueno, después cobrala al revés también".