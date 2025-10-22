Castellón y llave ante Lanús: Los penales son una posibilidad y para mí no son una lotería, se trabaja

El arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, se refirió a la llave que el elenco azul jugará a partir de mañana jueves ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, y aseguró que la serie se definirá por detalles, por lo que llegar a los penales es también una posibilidad.

"Generalmente los equipos argentinos son bien aguerridos, metedores, no dan ninguna pelota por perdida. Ellos no quieren perder, nosotros tampoco, así que será un partido de mucha lucha y los detalles van a marcar la diferencia", dijo en entrevista con DSports.

Sobre una posible definición desde los 12 pasos en la llave ante los trasandinos, sostuvo que "llegar a los penales es una posibilidad y para mí no son una lotería. Se trabaja la forma de patear un penal. Obviamente, hacerlo en un partido es muy distinto que en un entrenamiento, porque está la presión de que si se te va, puedes quedar eliminado".

"El arquero también puede estudiar fácilmente a los rivales. Solo hay que estudiar cómo han pateado los últimos penales. A veces se sigue una lógica, otras veces se juega lo contrario, va a depender del momento y de cómo se dé el partido", añadió.

Por último, el exjugador de Huachipato y Santiago Wanderers valoró su experiencia con el técnico Gustavo Álvarez: "Gracias a Dios, desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas: salimos campeones del Torneo Nacional, de la Copa Chile, de la Supercopa y ahora tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa Sudamericana. Es fruto de lo que el profe planifica y de lo que nosotros hacemos en la cancha".