Con Marcelo Díaz a la cabeza: Universidad de Chile viajó a Coquimbo para duelo ante Alianza
Pese a estar descartado por un desgarro, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, encabezó la delegación de los azules rumbo a Coquimbo para el duelo de este jueves ante Alianza Lima, en la revancha por los cuartos de final de Copa Sudamericana.
