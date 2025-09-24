Síguenos:
Con Marcelo Díaz a la cabeza: Universidad de Chile viajó a Coquimbo para duelo ante Alianza

Pese a estar descartado por un desgarro, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, encabezó la delegación de los azules rumbo a Coquimbo para el duelo de este jueves ante Alianza Lima, en la revancha por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

