Conmebol abrió expediente disciplinario a la U e Independiente por graves incidentes en Avellaneda

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol inició formalmente un expediente de investigación contra Universidad de Chile y Club Atlético Independiente a raíz de los graves incidentes de violencia ocurridos durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El informe del árbitro uruguayo Gustavo Tejera detalla una serie de hechos que comprometieron la seguridad y el normal desarrollo del encuentro disputado en el Estadio Libertadores de América.

Según consta en el documento oficial con fecha 22 de agosto de 2025, desde el primer tiempo la voz del estadio solicitó reiteradamente a la hinchada visitante (Universidad de Chile) que dejara de lanzar objetos hacia la parcialidad local ubicada debajo de ellos.

La situación escaló a tal punto que, antes de iniciar la segunda mitad, el delegado del partido pidió al equipo arbitral no reingresar al campo de juego debido a la "situación de violencia en las tribunas", donde se observaba un intercambio de proyectiles entre ambas aficiones.

A pesar de que el partido se reanudó tras varios minutos por recomendación del delegado, la violencia persistió.

El informe arbitral señala que incluso los jugadores suplentes del club local ingresaron al campo para pedir la detención del juego. En un intento por controlar la situación, se acordó con el oficial de seguridad solicitar a los capitanes de ambos equipos que mediaran con sus respectivas parcialidades, una acción que fue "omisa" por los hinchas, quienes continuaron con las "agresiones recíprocas".

Tras la apertura del expediente, la resolución firmada por Luis Gómez Naranjo de la Unidad Disciplinaria establece los pasos a seguir.

Se otorgó a ambos clubes un plazo hasta las 13:00 horas (Asunción, Paraguay) del 27 de agosto de 2025 para que presenten sus alegatos y las pruebas que estimen convenientes en su defensa.

El documento advierte que, si los clubes no presentan sus alegatos dentro del plazo señalado, la Comisión Disciplinaria podrá considerar que han renunciado a su derecho a defensa y estará autorizada a decidir el caso con las pruebas que ya obran en el expediente.

Ambas instituciones se exponen a severas sanciones que se encuentran previstas en el Código Disciplinario de la Conmebol.