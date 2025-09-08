Conmebol confirmó que la U recibirá en Coquimbo a Alianza por Copa Sudamericana

Con la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 ya sellada, desde Conmebol confirmaron que el cuadro azul recibirá a Alianza Lima en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", de Coquimbo.

De acuerdo a una publicación realizada este lunes por la Confederación, el partido de ida de la llave se disputará el 18 de septiembre en Perú a las 21:30 horas, mientras que la vuelta se desarrollará el 25 del mismo mes en Chile (a la misma hora).

Consignar que ese cotejo se disputará sin público, debido a las sanciones que impuso la Conmebol a la U tras los incidentes en Avellaneda.