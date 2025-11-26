Conmebol deja a la U con las manos vacías y agiganta a Lanús en el once ideal de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2025, torneo que tuvo como flamante campeón al Lanús argentino, que en semifinales venció a Universidad de Chile.

Y a partir de eso, el elenco granate prácticamente copó el XI Ideal del torneo, dejando a los azules con las manos vacías pese a las buenas actuaciones que tuvo, por ejemplo, Lucas Assadi, autor de cinco goles en seis partidos.

Así, en portería, figura Nahuel Losada, seguido en defensa por Sasha Marcich y Carlos Izquierdoz. Mientras que en el mediocampo están Agustín Medina, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera, dejando en delantera a Rodrigo Castillo y Eduardo Salvio.

Los únicos representantes de otros clubes son el zaguero Junior Alonso (Atlético Mineiro) y el experimentado Dayro Moreno, delantero y goleador en la cita con 10 tantos en el Once Caldas colombiano que fue eliminado en cuartos de final por Independiente del Valle.