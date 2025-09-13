Conmebol designó arbitraje brasileño para la ida de la U ante Alianza Lima
Los azules arrancarán la llave como visita, en plenas Fiestas Patrias.
Se acercan los cuartos de final de Copa Sudamericana y Universidad de Chile conoció al árbitro encargado de impartir justicia en el duelo de ida ante Alianza Lima, a jugarse en Perú el 18 de septiembre.
Conmebol designó al experimentado juez brasileño Ramon Abatti, quien ha participado de importantes eventos como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el renovado Mundial de Clubes disputado este año.
Abatti tendrá como guardalíneas a sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves como asistentes, mientras que Matheus Candancan oficiará como cuarto árbitro.
Por su parte, el también brasileño Wagner Reway estará al mando del VAR, asistido por Rodrigo Nunes.
El duelo del próximo jueves en la capital peruana se disputará a las 21:30 horas (01:30 GMT), sin parcialidad chilena por el duro castigo a la U por los incidentes ante Independiente en Avellaneda.