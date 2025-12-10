Conmebol informó fecha en que equipos chilenos conocerán sus cruces en la Sudamericana
En primera instancia, los elencos nacionales se deberán enfrentar entre ellos para avanzar en la competencia.
Conmebol dio a conocer la fecha y horario para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana, en las cuales participarán Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal.
Según la información entregada por el organismo sudamericano, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Luque, Paraguay.
Asimismo, los duelos entre equipos chilenos se sortearán para definir las llaves y la localía, ya que se jugará a partido único.