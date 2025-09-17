Copa Sudamericana: Atlético Mineiro dejó escapar el triunfo y empató con Bolívar en La Paz

Atlético Mineiro de Iván Román, quien no fue citado por Jorge Sampaoli, cedió un empate 2-2 en su visita a Bolívar en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro brasileño impuso sus términos y dominó el primer tiempo del encuentro con dos goles en los minutos finales: Alexsander (45') y Vitor Hugo (45+6').

Sin embargo, los locales reaccionaron rápidamente en el inicio del complemento y recortaron distancia con un gol de Robson Matheus (48').

Bolívar sufrió la expulsión de Ignacio Gariglio (57') y poco después el Mineiro tuvo la opción de estirar su ventaja, pero Martín Cauteruccio falló un penal en el minuto 70.

Los locales, pese a tener uno menos, se crecieron tras la oportunidad que perdió el cuadro de Belo Horizonte y terminó empatando el encuentro cerca del final, con gol de Dorny Romero (88').

El partido de vuelta está programado para el miércoles 24 de septiembre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Arena MRV.