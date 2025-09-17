Copa Sudamericana: Atlético Mineiro dejó escapar el triunfo y empató con Bolívar en La Paz
El defensor chileno Iván Román no fue citado por Jorge Sampaoli.
Atlético Mineiro de Iván Román, quien no fue citado por Jorge Sampaoli, cedió un empate 2-2 en su visita a Bolívar en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El cuadro brasileño impuso sus términos y dominó el primer tiempo del encuentro con dos goles en los minutos finales: Alexsander (45') y Vitor Hugo (45+6').
Sin embargo, los locales reaccionaron rápidamente en el inicio del complemento y recortaron distancia con un gol de Robson Matheus (48').
Bolívar sufrió la expulsión de Ignacio Gariglio (57') y poco después el Mineiro tuvo la opción de estirar su ventaja, pero Martín Cauteruccio falló un penal en el minuto 70.
Los locales, pese a tener uno menos, se crecieron tras la oportunidad que perdió el cuadro de Belo Horizonte y terminó empatando el encuentro cerca del final, con gol de Dorny Romero (88').
El partido de vuelta está programado para el miércoles 24 de septiembre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Arena MRV.