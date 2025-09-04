¿Cuándo se jugará la llave entre la U y Alianza Lima por cuartos en la Copa Sudamericana?

Durante este jueves, Universidad de Chile logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo emitido por la Conmebol, relacionado con los incidentes ocurridos en el partido contra Independiente en el Estadio Libertadores de América.

Los azules se enfrentarán al equipo peruano Alianza Lima, que eliminó a la Universidad Católica de Quito. Ambos encuentros se jugarán sin la presencia de público de Universidad de Chile, debido a la sanción impuesta por la máxima autoridad del fútbol sudamericano.

El partido de ida entre chilenos y peruanos se disputará el jueves 18 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, con la asistencia exclusiva de público local.

Por su parte, el partido de vuelta se jugará el miércoles 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, sin público.