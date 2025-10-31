¿Cuándo y dónde jugarán Atlético Mineiro y Lanús la final de la Sudamericana?

Atlético Mineiro y Lanús animarán la gran final de la Copa Sudamericana 2025, luego de superar en semifinales a Independiente del Valle y Universidad de Chile, respectivamente.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, que cuenta con el joven defensor chileno Iván Román en sus filas, buscará su primer título en el torneo. En tanto, el cuadro "Granate" intentará repetir la gloria obtenida en el lejano 2013.

La definición del segundo torneo más importante de clubes en Conmebol se disputará el sábado 22 de noviembre de 2025, con horario aún por confirmar, en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, albergando así su segunda final consecutiva.

Para el "Galo", esta será la primera final de Sudamericana en su historia, luego de haber perdido el título de la Libertadores en 2024. En cambio, Lanús volverá a una definición internacional tras cinco años, ya que en 2020 cayó por 0-3 ante Defensa y Justicia.

Además, esta será la segunda definición consecutiva entre clubes brasileños y argentinos en la Sudamericana.

