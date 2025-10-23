¿Cuándo y dónde será la revancha entre la U y Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana?

Luego del dramático empate que Universidad de Chile protagonizó ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, la revancha tendrá lugar este próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús, en Argentina.

Los "azules" consiguieron igualar el duelo de ida en el Estadio Nacional de forma agónica. Primero descontó Lucas Di Yorio, y Charles Aránguiz, en el tiempo agregado, cerró el empate 2-2.

El partido de vuelta será en Ciudad de Lanús, este jueves 30, a las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT). En caso de mantenerse el empate en el marcador global, el finalista se resolverá en penales.

La transmisión del compromiso estará a través de las señales televisivas de DSports y ESPN. En conjunto, también se podrá seguir por las plataformas de streaming DGO y Disney+.

Además, contarás con la opción de seguir todos los detalles por las ondas de Cooperativa Deportes y a través de Cooperativa.cl.