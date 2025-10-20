¿Cuándo y dónde ver la ida de U. de Chile con Lanús por semifinales de Copa Sudamericana?

Universidad de Chile recibirá a Lanús este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los azules llegan en gran forma tras avanzar en cuartos de final, eliminando a Alianza Lima con un global de 2-1. Ahora, buscarán imponer su localía ante el conjunto argentino para sacar ventaja en la serie.

El partido está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) del jueves 23 de octubre y será transmitido en TV por la señal de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.

También lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.