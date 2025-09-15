¿Cuándo y dónde ver la visita de U. de Chile a Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre en el Estadio "Alejandro Villanueva", por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules llegan en un gran momento tras consagrarse campeones de la Supercopa, goleando 3-0 a su clásico rival, Colo Colo, en el Estadio Santa Laura. Ahora, buscarán trasladar ese rendimiento al ámbito internacional para dar el primer golpe en la serie ante el conjunto peruano.

El partido está programado para las 21:30 horas (00:30 GMT) del jueves 18 de septiembre y será transmitido en TV por la señal de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.

También lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.