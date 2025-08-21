David Pizarro cargó contra el presidente de Independiente: "Vergüenza mundial"

El ídolo de Universidad de Chile David Pizarro cargó con dureza contra el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, calificando de "vergüenza mundial" la gestión del club tras los graves incidentes de violencia que afectaron a los hinchas azules en Avellaneda.

A través de sus redes sociales, expresó su indignación y apuntó directamente a la dirigencia del equipo argentino, que responsabilizó dee los incidentes a la hinchada de la U y además viajó a Paraguay para pedir los puntos.

La crítica de Pizarro fue una reacción directa a las declaraciones de Grindetti: "Seguramente ya está en Asunción con los videos con IA, vergüenza mundial!!", escribió irónicamente el exjugador sobre una imagen del dirigente.

En una publicación anterior, el exvolante ya había denunciado la mala organización del evento, asegurando que en Independiente "tienen una religión que es: HAY QUE GANAR COMO SEA".

Cuestionó duramente la seguridad del estadio: "¿En qué lugar del mundo ponen al visitante en el mismo sector de la hinchada local?", para luego interpelar directamente al ente rector del fútbol sudamericano: "Ah, me olvidaba, Conmebol todo bien????".

Las palabras de Pizarro se suman a la ola de repudio por los hechos de violencia en Avellaneda, actuando como una voz representativa del sentir de los hinchas de Universidad de Chile.

Finalizó su mensaje enviando "un abrazo grande a quienes sufrieron el terror de anoche", dejando en claro su total repudio a lo ocurrido y exigiendo medidas ejemplares.