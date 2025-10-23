Síguenos:
Di Yorio y Aránguiz comandaron la reacción de la U para el empate copero con Lanús

Publicado:
Universidad de Chile se llevó un agónico 2-2 ante Lanús en la ida de semifinales de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional, gracias a las apariciones de Lucas Di Yorio (62') y de Charles Aránguiz con un penal en el cierre del tiempo adicional (90+9').

