Eduardo Salvio por penal ante la U: Son cosas que te dan bronca

El atacante de Lanús Eduardo Salvio tuvo palabras para el empate 2-2 del elenco granate ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional luego de estar en ventaja de 0-2, y aseguró que en su cancha será un partido totalmente diferente.

"Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que trata muy bien la pelota, pero nos vamos con un sabor amargo porque teníamos una ventaja muy buena, pero intentaremos hacerlo mejor en casa y con nuestra gente. Tienen jugadores de calidad, por algo llegaron a esta semifinal", dijo el futbolista tras el partido.

No obstante, el exjugador de Boca Juniors adelantó que mostrarán una versión diferente en la revancha de la próxima semana con sus hinchas: "El mensaje para ellos es que confíen, que haremos todo lo posible para regalarles esa final que tanto queremos los granates. El equipo está bien, el partido en casa va a ser totalmente diferente", comentó.

Por último, Salvio criticó al juez Anderson Daronco por el agónico penal cobrado con el que lps azules empataron el encuentro: "Una pena. En Libertadores, a Marcos Rojo le cobran una falta idéntica en un gol en contra y ahora nos cobran penal a nosotros. Son cosas que te dan bronca. No queda otra que aceptarlo y poner la cabeza en la vuelta".