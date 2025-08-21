Eduardo Vargas: Están acabando con el fútbol por un par que se creen malos

El delantero Eduardo Vargas, actual jugador de Audax Italiano e ídolo de Universidad de Chile, reaccionó con dureza a los graves incidentes de violencia que afectaron a los hinchas azules en Argentina durante el duelo por Copa Sudamericana ante Independiente.

A través de sus redes sociales, el goleador de la Roja lamentó que "están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos".

En una publicación contundente, Vargas compartió un mensaje claro y directo: "Nadie debería perder la vida por ir a ver a su equipo".

Asimismo, expresó su sentir por los afectados. "Una tristeza enorme por lo que sucedió. Fuerza a todas las familias de los heridos", escribió el atacante.

Las palabras del bicampeón de América llegan en respuesta a los bochornosos episodios de violencia ocurridos en Avellaneda, donde hinchas de Universidad de Chile sufrieron agresiones de hinchas locales y problemas de seguridad antes, durante y después del partido.

El mensaje de Eduardo Vargas: