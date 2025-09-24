El canal que transmitirá en exclusiva la revancha entre la U y Alianza Lima

Universidad de Chile buscará su pase a semifinales de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Coquimbo y el encuentro tendrá transmisión televisiva por un único canal para nuestro país.

La Conmebol publicó los canales encargados de emitir las revanchas de los cuartos de final, pero sin especificar las coberturas por cada país, por lo que varios fanáticos nacionales quedaron confundidos.

Lo cierto es que Directv, a través de su señal DSports, tendrá en exclusiva el duelo entre azules y peruanos, al ser la televisora con los derechos de transmisión.

🏆⚽️ ¡Se juega la Vuelta de los Cuartos de Final!



⏰📺 Horario y TV para los partidos de la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/uQ6In3LaMY — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 22, 2025

Si bien el partido de ida estuvo en las pantallas de ESPN, aquella cadena sublicenció parte de los derechos a Directv repartiéndose un partido para cada canal en las llaves ida y vuelta. Cabe señalar que Chilevisión solo tiene los derechos de la Copa Libertadores, no de la Sudamericana.

Con la transmisión confirmada, la U tratará de romper el 0-0 de la ida este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas. También podrás seguir el duelo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.