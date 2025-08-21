Jorge Tapia, hincha de Universidad de Chile que estuvo presente en el Estadio Libertadores de América, entregó un crudo testimonio a Cooperativa Deportes de los momentos de terror vividos durante los incidentes. En su relato, detalló cómo la situación escaló hasta la salida, donde mencionó: "Decidimos bajar y enfrentarnos a esta 'boca de lobo' de la policía, que era el sálvese quien pueda".

LEER ARTICULO COMPLETO