El crudo relato de un hincha la U tras el incidente de Avellaneda: Era el "sálvese quien pueda"

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Jorge Tapia, hincha de Universidad de Chile que estuvo presente en el Estadio Libertadores de América, entregó un crudo testimonio a Cooperativa Deportes de los momentos de terror vividos durante los incidentes. En su relato, detalló cómo la situación escaló hasta la salida, donde mencionó: "Decidimos bajar y enfrentarnos a esta 'boca de lobo' de la policía, que era el sálvese quien pueda".

