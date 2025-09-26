Síguenos:
Eliminación de Alianza Lima provocó pelea en programa peruano

En el programa deportivo peruano "Mira lo que habla" los ánimos tras la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile se caldearon con rapidez y los dimes y diretes entre dos panelistas terminaron a los golpes. "Chevaristo" fue acusado por Silvio Valencia de ser pagado por los "íntimos" para hablar bien del equipo ahora eliminado de la Copa Sudamericana, pero además usó despectivamente el gentilicio puneño… luego, todo pasó a las manos y la transmisión debió irse a un corte.

