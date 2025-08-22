Estadio de Independiente fue clausurado por incidentes en Copa Sudamericana

El Estadio Libertadores de América, perteneciente a Independiente, fue clausurado por el gobierno provincial de Buenos Aires luego de los graves incidentes que se registraron en el duelo del miércoles ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El partido terminó siendo cancelado y horas después, se dispuso el cierre del estadio para llevar adelante la investigación correspondiente, por lo que el Rojo no podrá recibir a Platense en su casa por la Liga de Argentina.

Así lo informó Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

"El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó el ministro en diálogo con Radio 10.

De esta manera, aunque el partido se llevará a cabo, el funcionario ratificó que no será en Avellaneda.

"Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales", añadió.

"Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso", complementó.