Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.7°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Familia argentina escapó de Chile tras recibir amenazas de muerte por ser hinchas de Independiente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La situación fue denunciada por un integrante de la familia en una radio de Mendoza.

Familia argentina escapó de Chile tras recibir amenazas de muerte por ser hinchas de Independiente
 Photosport

Imagen referencial

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una dramática situación denunció una familia argentina que vivía en Chile, al señalar que tuvo que escapar del país debido a graves amenazas de muerte que recibieron por ser hinchas de Independiente.

Un hombre identificado como Maxi contó esta situación a Radio Nihuil de Mendoza, asegurando que él y su círculo cercano tuvieron que volver a Argentina después de 10 años en Chile.

Esta decisión fue por los ataques y amenazas que recibieron después de los lamentables incidentes que ocurrieron el 20 de agosto en Avellaneda, en la visita de Universidad de Chile a Independiente en la Copa Sudamericana.

"Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores", fue el relato de Maxi.

"Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por la Copa Sudamericana se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles (20 de agosto) a la noche. Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta. También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer", relató al citado medio.

Además, contó que "algunos vecinos comenzaron a enviarle videos a mi padre del frente de la casa en los que se veían a personas pasando y profiriendo amenazas. Mi papá les dijo que estaba la posibilidad que nos fuéramos un par de días".

Debido a todas estas situaciones, están en Mendoza y afirmó que es difícil regresar en el corto plazo a Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada