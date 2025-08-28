Familia argentina escapó de Chile tras recibir amenazas de muerte por ser hinchas de Independiente
La situación fue denunciada por un integrante de la familia en una radio de Mendoza.
Imagen referencial
Una dramática situación denunció una familia argentina que vivía en Chile, al señalar que tuvo que escapar del país debido a graves amenazas de muerte que recibieron por ser hinchas de Independiente.
Un hombre identificado como Maxi contó esta situación a Radio Nihuil de Mendoza, asegurando que él y su círculo cercano tuvieron que volver a Argentina después de 10 años en Chile.
Esta decisión fue por los ataques y amenazas que recibieron después de los lamentables incidentes que ocurrieron el 20 de agosto en Avellaneda, en la visita de Universidad de Chile a Independiente en la Copa Sudamericana.
"Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores", fue el relato de Maxi.
"Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por la Copa Sudamericana se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles (20 de agosto) a la noche. Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta. También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer", relató al citado medio.
Además, contó que "algunos vecinos comenzaron a enviarle videos a mi padre del frente de la casa en los que se veían a personas pasando y profiriendo amenazas. Mi papá les dijo que estaba la posibilidad que nos fuéramos un par de días".
Debido a todas estas situaciones, están en Mendoza y afirmó que es difícil regresar en el corto plazo a Chile.