Federación Boliviana criticó carta de Independiente y respaldó a Conmebol y Alejandro Domínguez

A través de un sorpresivo comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol expresó su repudio a la carta emitida por Independiente contra Conmebol y Alejandro Domínguez tras el fallo que clasificó a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, aprovechando de dejarle un mensaje al elenco argentino.

En su escrito, la FBF "rechaza categóricamente" el documento enviado por el club trasandino "y expresa su pleno respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los órganos disciplinarios de la Confederación.

"Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano", sumó.

Además, la Federación del país vecino apuntó: "Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen".

"Nadie está por encima de las reglas, y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte", agregó el ente rector del balompié boliviano.