Gobierno argentino responsabilizó a gobernador Kicillof por incidentes en partido de la U

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina responsabilizó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los incidentes registrados entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, y que dejaron casi un centenar de detenidos.

A través de un comunicado, anunciaron que se "dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables".

"El operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoir la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención", recordaron.

El texto continúa indicando que "la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia".

"Como contracara, las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25 mil asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan "El Gordo Juani" Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente", precisaron.

Exigencias del Ministerio

Ante la gravedad de estos hechos, exigieron una serie de medidas como "actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense".

Además, piden la "identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de porqué no se actuó a tiempo", junto con la "aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina".

El texto también añade que se debe realizar "un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera".

"Comunicación oficial a la Embajada de Chile, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados", además de pedir la "expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país".