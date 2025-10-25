Gobierno de Buenos Aires advirtió a hinchas de la U que intenten viajar a Buenos Aires

Con el fin de evitar la presencia de hinchas de Universidad de Chile en las inmediaciones del Estadio Ciudad de Lanús durante el partido de vuelta por semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se pronunció con una dura advertencia para quienes se trasladen a Argentina.

De acuerdo a lo publicado, para ellos, habrá una "retención preventiva" que se ajusta a los protocolos de la normativa vigente y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), que en el caso de que detecten a personas con la ropa de la U, les aplicarán el derecho de admisión en los estadios de Buenos Aires.

"El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que se están reforzando las medidas de seguridad para el partido del próximo jueves 30 de octubre entre el Club Atlético Lanús y Universidad de Chile, en el estadio 'Ciudad de Lanús'", comentó.

"Atento a que la entidad de Chile cuenta con la prohibición de asistencia de público en condición de visitante en las competencias de Conmebol, debido a la sanción impuesta tras los graves incidentes sucedidos en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Club Independiente, APreViDe llevará adelante rigurosos controles de seguridad para evitar que arriben al estadio simpatizantes de la parcialidad visitante", añadió.

"Además, las personas que sean detectadas con indumentaria de la entidad deportiva visitante (Universidad de Chile) en las inmediaciones, serán sancionadas con derecho de admisión en la Provincia de Buenos Aires", complementó.

Además, el organismo calificó de ineficaz el traslado de Lanús al Estadio Nacional, culpando directamente a Carabineros de Chile y su actuar. Vale recordar que los futbolistas del 'Grana' fueron agredidos en la ruta al principal reducto deportivo de Chile.