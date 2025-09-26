Gorosito explicó incidente que ocurrió camino a camarines tras caída ante la U

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, expresó su molestia por incidente ocurrido en el camino a camarines en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo, apuntando a un comentario que hizo una persona, no identificada, tras el triunfo de Universidad de Chile por el paso a semifinales de la Copa Sudamericana.

"Un señor de barba de acá, un flaco alto, no sé quién es, dijo 'váyanse para la casita'. Desubicado. Nosotros no decimos que ellos andaban mostrando el culo en Argentina", lanzó sin filtro Gorosito en la conferencia de prensa, en referencia a la golpiza que sufrieron hinchas de la U en el partido con Independiente en Avellaneda.

En la misma línea, remarcó que "no sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo, tiene que apaciguarlo, incentivar a la violencia no conduce nada, no cambiaba nada en el partido, allá (en Perú) no tuvieron ningún problema. Innecesario".

Finalmente, "Pipo" recalcó que, más allá de este altercado, "no hubo ningún problema" entre los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos.