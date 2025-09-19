Gorosito y visita sin público ante la U: Se castiga a Alianza y no tenemos nada que ver

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, calentó la revancha contra Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, reclamando que su equipo también se ve afectado por el castigo que recibió el cuadro azul por los incidentes en el partido con Independiente en Avellaneda.

En la rueda de prensa tras el empate en Perú, Gorosito habló sobre el partido que deberán jugar la próxima semana en Coquimbo, a puertas cerradas, y reclamó que Alianza se vea afectado por esta medida.

"Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. Es una lástima, nuestra gente ha ido a todas las canchas. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro", expresó el DT.

"Son partidos en los que debes estar muy fuerte de la cabeza. Salir y ver el estadio vacío, es difícil", agregó el argentino, ídolo de Universidad Católica en su etapa como jugador.

Finalmente, señaló que "tenemos la máxima expectativa, la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos y vamos a ir a buscar para, si Dios quiere, clasificar".

La revancha entre Alianza Lima y Universidad de Chile será el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y lo podrás seguir en nuestras plataformas.