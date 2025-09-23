Graves incidentes: Policía de Brasil se enfrentó con hinchas de Lanús durante el partido con Fluminense

El partido entre Fluminense y Lanús en la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana fue interrumpido antes del inicio del segundo tiempo, debido a graves enfrentamientos entre la policía brasileña y la hinchada del equipo argentino en una de las tribunas del Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

La confusión se desató después del primer tiempo, con la represión de la policía brasileña a los barristas argentinos, con imágenes que se viralizaron de inmediato en redes sociales.

En la cancha, después que los equipos regresaran para disputar el complemento, también se sembró la incertidumbre entre los jugadores de Lanús, demorando la reanudación del encuentro.

Finalmente, después de 36 minutos de espera, el partido se reanudó, con marcador 1-0 parcial para Fluminense (1-1 en el global).

