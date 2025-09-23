Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.6°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Graves incidentes: Policía de Brasil se enfrentó con hinchas de Lanús durante el partido con Fluminense

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El partido está interrumpido en Río de Janeiro.

Graves incidentes: Policía de Brasil se enfrentó con hinchas de Lanús durante el partido con Fluminense
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El partido entre Fluminense y Lanús en la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana fue interrumpido antes del inicio del segundo tiempo, debido a graves enfrentamientos entre la policía brasileña y la hinchada del equipo argentino en una de las tribunas del Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

La confusión se desató después del primer tiempo, con la represión de la policía brasileña a los barristas argentinos, con imágenes que se viralizaron de inmediato en redes sociales.

En la cancha, después que los equipos regresaran para disputar el complemento, también se sembró la incertidumbre entre los jugadores de Lanús, demorando la reanudación del encuentro. 

Finalmente, después de 36 minutos de espera, el partido se reanudó, con marcador 1-0 parcial para Fluminense (1-1 en el global).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada