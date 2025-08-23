Hinchas de la U que fueron liberados en Buenos Aires sufrieron accidente de tránsito

Dos hinchas de Universidad de Chile, que habían sido liberados en Buenos Aires tras los incidentes en el partido contra Independiente, protagonizaron este sábado un accidente de tránsito en la ciudad de Junín.

De acuerdo a lo publicado por medios argentinos, el accidente fue a eso de las 9:00 horas cuando el vehículo en el que viajaban los chilenos Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38) y Bastián Ignacio Madariaga Muñiz (25) fue impactado por un automóvil conducido por un ciudadano argentino que se dirigía hacia Mendoza junto a tres acompañantes sin dejar lesionados.

De acuerdo el reporte policial, los chilenos se encontraban desorientados al momento del accidente, lo que derivó en una maniobra imprudente y en la posterior colisión.

Entre los datos recabados, se confirmó que Madariaga es miembro activo de la Fuerza Aérea de Chile, mientras que Riquelme trabaja como ingeniero en logística.

El hecho ocurrió pocas horas después de que la justicia argentina ordenara la excarcelación de los 104 hinchas de la U detenidos tras los disturbios en Avellaneda, en una causa que había generado críticas de la dirigencia del club azul y gestiones diplomáticas de la embajada chilena.