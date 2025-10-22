"Hotelazo y caravana": Barra de la U hizo llamado a alentar al equipo antes del partido con Lanús

Universidad de Chile jugará ante Lanús este jueves en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana y la barra de los azules, "Los de Abajo", hizo un llamado en sus redes sociales para realizar un hotelazo y una caravana en la previa del partido.

El objetivo de esta acción es poder entregar su aliento al cuadro estudiantil, ya que no podrán hacerlo en el Estadio Nacional, debido al castigo de Conmebol a la U, por los incidentes en el partido con Independiente en Avellaneda.

El llamado es para reunirse en las afueras del Hotel Hilton Pudahuel, en donde concentra el cuadro digirido por Gustavo Alvarez, a las 15:30 horas.

Posteriormente, los hinchas acompañarán el bus de la U que irá al Estadio Nacional para el partido, que está programado para comenzar a las 19:00 horas (22:00 GMT).