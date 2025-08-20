Síguenos:
Imágenes sensibles: Los brutales incidentes entre los barristas de la U e Independiente en Avellaneda

Brutales incidentes ocurrieron este miércoles en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, con barristas de Universidad de Chile que terminaron siendo linchados por simpatizantes de Independiente, provocando la suspensión del partido de octavos de final en la Copa Sudamericana.

