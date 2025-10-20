Independiente del Valle de Fernández y el Mineiro de Román abren las semis de Sudamericana

Este martes 21 de octubre se inician las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, con el partido de ida entre Independiente del Valle, de Matías Fernández Cordero, y Atlético Mineiro, de Iván Román.

El cuadro ecuatoriano del exSantiago Wanderers eliminó a Once Caldas de Colombia por penales luego de un 2-2 global, mientras el elenco brasileño del joven exPalestino tumbó a Bolívar con un ajustado 3-2 total en la llave.

Independiente del Valle en su último partido venció por 2-1 a Orense, ubicándose puntero del Grupo A tras la segunda fecha de la fase final. En el acumulado total del año le saca 15 puntos de ventaja al escolta Liga de Quito.

El posible equipo inicial del IDV es con Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Respecto al "Galo", viene de una caída por 1-0 ante Corinthians. Antes, Román tuvo una destacada actuación en el 1-1 ante Cruzeiro, pese a ser su primer partido tras la fractura de muñeca que sufrió junto a La Roja.

El Mineiro marca 15° en el Brasileirao, en medio del descenso y la zona de clasificación internacional.

La formación más probable de Jorge Sampaoli cuenta con Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.

La ida en Ecuador se jugará a partir de las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT), mientras que la revancha tendrá lugar una semana después, el martes 28 de octubre en igual horario.

Cabe recordar que en el otro lado del cuadro, Universidad de Chile se enfrentará a Lanús de Argentina, los días jueves 23 de octubre en Santiago y el día 30 en tierras trasandinas, ambos a las 19:00 horas (22:00 GMT).