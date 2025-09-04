"Independiente en llamas": Prensa internacional reaccionó al fallo que clasificó a la U
Publicado:
Fotos Destacadas
PC homenajeó a Salvador Allende a 55 años del triunfo de la Unidad Popular
En prisión preventiva quedó médico acusado de abusos sexuales en Viña del Mar
La "Marea Roja" recibió a la selección chilena en su llegada a Brasil
Fotos Recientes
"Independiente en llamas": Prensa internacional reaccionó al fallo que clasificó a la U
PC homenajeó a Salvador Allende a 55 años del triunfo de la Unidad Popular
Accidente en Túnel Lo Prado generó gran congestión en la Ruta 68
El fallo de la Conmebol que terminó dando la clasificación a Universidad de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana y también la eliminación de Independiente, dieron que hablar en la prensa internacional que reaccionó a esta noticia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados