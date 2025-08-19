Síguenos:
La formación de Independiente para recibir a Universidad de Chile en Avellaneda

Este miércoles, Independiente de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames recibe a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana y esta será la probable formación del conjunto argentino.

