La formación de Lanús para la visita a la U en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana
Publicado:
Fotos Destacadas
Dos fallecidos dejó accidente entre un bus y un camión en Ovalle
La persecución por equipos abrió la participación de Chile en el Mundial de Peñalolén
Emotiva velatón en colegio de niño que murió en accidente causado por delincuentes
Fotos Recientes
El 11 de Lanús para la visita a la U en la ida de semifinales de la Sudamericana
La formación de la U para enfrentar a Lanús por la semifinal de ida de Copa Sudamericana
Dos fallecidos dejó accidente entre un bus y un camión en Ovalle
Este jueves, Lanús visitará a Universidad de Chile para dar inicio a la llave por las semifinales de la Copa Sudamericana. El elenco entrenado por Mauricio Pellegrino trabajó en San Carlos de Apoquindo y esta fue la formación preparada para el partido de las 19:00 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados