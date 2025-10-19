La programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana

Esta semana comienzan las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, con los duelos de ida que tendrán a Universidad de Chile como uno de sus protagonistas.

El cuadro estudiantil, dirigido por Gustavo Alvarez, recibirá el día jueves en el Estadio Nacional a Lanús, entrenado por otro conocido de los azules: Mauricio Pellegrino.

El martes, en tanto, Independiente del Valle, con el chileno Matías Fernández, recibirá a Atlético Mineiro, club del joven Iván Román y dirigido por un histórico de la U y La Roja, Jorge Sampaoli.

Revisa la programación a continuación:

Martes 21 de octubre

Independiente del Valle (ECU) vs. Atlético Mineiro. 21:30 horas. Estadio Banco Guayaquil, Quito

Jueves 23 de octubre