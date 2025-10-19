Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La U será uno de los protagonistas en la ronda de los cuatro mejores.

La programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana
En portada

Esta semana comienzan las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, con los duelos de ida que tendrán a Universidad de Chile como uno de sus protagonistas.

El cuadro estudiantil, dirigido por Gustavo Alvarez, recibirá el día jueves en el Estadio Nacional a Lanús, entrenado por otro conocido de los azules: Mauricio Pellegrino.

El martes, en tanto, Independiente del Valle, con el chileno Matías Fernández, recibirá a Atlético Mineiro, club del joven Iván Román y dirigido por un histórico de la U y La Roja, Jorge Sampaoli.

Revisa la programación a continuación:

Martes 21 de octubre

  • Independiente del Valle (ECU) vs. Atlético Mineiro. 21:30 horas. Estadio Banco Guayaquil, Quito

Jueves 23 de octubre

  • Universidad de Chile (CHI) vs. Lanús (ARG). 19:00 horas. Estadio Nacional de Santiago

