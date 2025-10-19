Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
La programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana
La U será uno de los protagonistas en la ronda de los cuatro mejores.
Esta semana comienzan las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, con los duelos de ida que tendrán a Universidad de Chile como uno de sus protagonistas.
El cuadro estudiantil, dirigido por Gustavo Alvarez, recibirá el día jueves en el Estadio Nacional a Lanús, entrenado por otro conocido de los azules: Mauricio Pellegrino.
El martes, en tanto, Independiente del Valle, con el chileno Matías Fernández, recibirá a Atlético Mineiro, club del joven Iván Román y dirigido por un histórico de la U y La Roja, Jorge Sampaoli.
Revisa la programación a continuación: