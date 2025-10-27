Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago15.8°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de las revanchas en las semifinales de la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Universidad de Chile visitará Buenos Aires.

La programación de las revanchas en las semifinales de la Copa Sudamericana
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se definirán los finalistas de la Copa Sudamericana 2025 con las revanchas de semifinales, donde Universidad de Chile viajará a Buenos Aires tras igualar 2-2 en la ida.

En esta instancia también habrá presencia chilena con el defensor Iván Román formando parte del plantel de Atlético Mineiro, mientras que Matías Fernández se hará lo propio en Independiente del Valle.

Revisa la programación a continuación:

Martes 28 de octubre

  • Atlético Mineiro (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU). Marcador global: 1-1. 21:30 horas. MRV Arena, Belo Horizonte.

Jueves 30 de octubre

  • Lanús (ARG) vs. Universidad de Chile. Marcador global: 2-2. 19:00 horas. Estadio "Néstor Díaz Pérez", Lanús.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada