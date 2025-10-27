La programación de las revanchas en las semifinales de la Copa Sudamericana

Esta semana se definirán los finalistas de la Copa Sudamericana 2025 con las revanchas de semifinales, donde Universidad de Chile viajará a Buenos Aires tras igualar 2-2 en la ida.

En esta instancia también habrá presencia chilena con el defensor Iván Román formando parte del plantel de Atlético Mineiro, mientras que Matías Fernández se hará lo propio en Independiente del Valle.

Revisa la programación a continuación:

Martes 28 de octubre

Atlético Mineiro (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU). Marcador global: 1-1. 21:30 horas. MRV Arena, Belo Horizonte.

Jueves 30 de octubre