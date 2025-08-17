Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación para las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana

Revisa los días y horarios de los partidos decisivos en Cooperativa.cl.

La programación para las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana
Esta semana, tendrán lugar las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile buscando mantener su ventaja mínima ante Independiente cuando le toque visitar Avellaneda.

Revisa los días y horarios de los partidos:

Martes 19 de agosto

  • Once Caldas (COL) vs. Huracán (ARG), 18:00 horas. Estadio Palogrande, Manizales.
  • Mushuc Runa (ECU) vs. Independiente del Valle (ECU), 20:30 horas. Estadio Bellavista, Ambato.
  • Fluminense (BRA) vs. América de Cali (COL), 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Miércoles 20 de agosto

  • Cienciano (PER) vs. Bolívar (BOL), 18:00 horas. Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • Universidad Católica (ECU) vs. Alianza Lima (PER), 20:30 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.
  • Independiente (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI), 20:30 horas. Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

Jueves 21 de agosto

  • Godoy Cruz (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA), 18:00 horas. Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.
  • Lanús (ARG) vs. Central Córdoba (ARG), 20:30 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

