La programación para las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana

Esta semana, tendrán lugar las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile buscando mantener su ventaja mínima ante Independiente cuando le toque visitar Avellaneda.

Revisa los días y horarios de los partidos:

Martes 19 de agosto

Once Caldas (COL) vs. Huracán (ARG) , 18:00 horas. Estadio Palogrande, Manizales.

, 18:00 horas. Estadio Palogrande, Manizales. Mushuc Runa (ECU) vs. Independiente del Valle (ECU) , 20:30 horas. Estadio Bellavista, Ambato.

, 20:30 horas. Estadio Bellavista, Ambato. Fluminense (BRA) vs. América de Cali (COL), 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Miércoles 20 de agosto

Cienciano (PER) vs. Bolívar (BOL) , 18:00 horas. Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

, 18:00 horas. Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Universidad Católica (ECU) vs. Alianza Lima (PER) , 20:30 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.

, 20:30 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito. Independiente (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI), 20:30 horas. Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

Jueves 21 de agosto