La programación para las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana
Revisa los días y horarios de los partidos decisivos en Cooperativa.cl.
Esta semana, tendrán lugar las revanchas en los octavos de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile buscando mantener su ventaja mínima ante Independiente cuando le toque visitar Avellaneda.
Revisa los días y horarios de los partidos:
Martes 19 de agosto
Miércoles 20 de agosto
Jueves 21 de agosto