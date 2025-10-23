Síguenos:
La reacción de la prensa argentina tras el "polémico y sonso penal" de Lanús ante la U

Con reclamos desde Argentina, los medios trasandinos destacaron el, en palabras de Diario Olé, "polémico y sonso penal" de Lanús que permitió en la agonía el 2-2 de Universidad de Chile en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

