La reacción de la prensa argentina tras el "polémico y sonso penal" de Lanús ante la U
Con reclamos desde Argentina, los medios trasandinos destacaron el, en palabras de Diario Olé, "polémico y sonso penal" de Lanús que permitió en la agonía el 2-2 de Universidad de Chile en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.
