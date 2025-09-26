La U cortó ausencia de cinco años de equipos chilenos en semifinales internacionales

Universidad de Chile clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana y cortó una racha de cinco años de ausencia de equipos nacionales en la ronda de los cuatro mejores en torneos internacionales de Conmebol.

La última vez que un equipo chileno había jugado semifinales fue en la edición de la Copa Sudamericana 2020, con Coquimbo Unido, que perdió de forma polémica ante Defensa y Justicia, que posteriormente ganó el torneo.

En el historial propio de Universidad de Chile, tuvieron que pasar 13 años para volver a unas semifinales internacionales. La última vez fue en 2012, en la Copa Libertadores, con Jorge Sampaoli en la banca, perdiendo ante Boca Juniors.

Y en la Sudamericana, la última semifinal fue en 2011, temporada en que el cuadro azul hizo historia al ganar su primer y único título continental.

En esta edición de 2025, la U enfrentará a Lanús, en las semanas del 22 y 29 de octubre, con el objetivo del llegar a una nueva final y lograr su segunda estrella internacional.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.