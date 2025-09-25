La U mostró la limpieza que realizó en La Serena tras daños provocados por hinchas
Publicado:
Fotos Destacadas
Enorme árbol cayó sobre el vehículo del alcalde de Concepción
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026
Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa
Fotos Recientes
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026
Los futbolistas chilenos que brillaron en un Mundial sub 20
Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa
Universidad de Chile mostró, a través de sus redes sociales, la limpieza que realizó en la Avenida Francisco de Aguirre, de La Serena, luego de los incidentes generados por los hinchas la noche de ayer miércoles en las afueras del Hotel Diego de Almagro.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados